Désiré Doué : Signature validée !

La saison dernière, Désiré Doué a explosé aux yeux du grand du public, réalisant notamment une prestation éblouissante en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0). Par conséquent, l'ancien Rennais, qui vient de récupérer le trophée de Golden Boy européen, ne regrette absolument pas d'avoir signé au PSG.

Doué revient sur son transfert au PSG « Lorsque j'ai signé un contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain, je savais que j'allais jouer pour un club immense, l'un des meilleurs au monde. Mais je n'aurais jamais imaginé tout gagner en une seule année », confie-t-il auprès de Tuttosport avant de revenir sur l'obtention du Golden Boy.