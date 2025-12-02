Désiré Doué : Signature validée !

La saison dernière, Désiré Doué a explosé aux yeux du grand du public, réalisant notamment une prestation éblouissante en finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0). Par conséquent, l'ancien Rennais, qui vient de récupérer le trophée de Golden Boy européen, ne regrette absolument pas d'avoir signé au PSG.
Doué revient sur son transfert au PSG
« Lorsque j'ai signé un contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain, je savais que j'allais jouer pour un club immense, l'un des meilleurs au monde. Mais je n'aurais jamais imaginé tout gagner en une seule année », confie-t-il auprès de Tuttosport avant de revenir sur l'obtention du Golden Boy.
«Je n'aurais jamais imaginé tout gagner en une seule année»
« C'est un honneur de figurer sur cette liste et d'être cité aux côtés de certains des plus grands noms du football. Les joueurs qui ont remporté ce prix, comme Messi, Agüero, Haaland et Mbappé, sont tous des joueurs exceptionnels qui ont eu, ou ont encore, des carrières incroyables et qui m'inspirent au quotidien. C'est donc une grande source de fierté », ajoute Désiré Doué.