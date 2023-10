Désillusion au PSG, «c’est juste horrible»

Axel Cornic

Recruté pour 50M€ lors du dernier mercato estival au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a pas vraiment convaincu au Paris Saint-Germain. Bien au contraire, puisque les doutes commencent à grandir autour de l’international français, qui n’a toujours pas ouvert son compteur avec son nouveau club en 11 rencontres toutes compétitions confondues.

Sur le papier, une association entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ferait saliver n’importe qui. Pourtant, si le premier est toujours performant ce n’est pas le cas du second, dont le transfert a été l’un des gros coups du dernier mercato estival du PSG.

Neymar quitte le PSG, un grand projet tombe à l’eau https://t.co/oPkh29yZPw pic.twitter.com/hRW2sy2PDs — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

« Dembélé est tellement loin de ses standards... »

Le constat de Ludovic Obraniak après le dernier match d’Ousmane Démbélé face à l’AC Milan en Ligue des Champions (3-0), est sans appel. « Dembélé est tellement loin de ses standards... Sa première mi-temps est juste horrible, il a perdu tous les ballons qu'il a touché. Ce ne sont que des ballons perdus, que des mauvais choix » a expliqué l’ancien du LOSC, sur la chaîne L’Equipe .

« La grosse frustration aussi, c'est le jeu sans ballon »