Deschamps - Trahison à l'OM : 15 ans plus tard, il n'a toujours pas digéré !

Didier Deschamps a signé son retour à l'Olympique de Marseille il y a 16 ans. L'actuel sélectionneur des Bleus est parvenu à offrir un titre de champion de France au club phocéen dès sa première saison. Mission accomplie pour Mamadou Niang qui avait donc rempli le contrat de confiance évoqué par Deschamps à sa nomination, sans recevoir pour autant la récompense escomptée...

Nommé entraîneur de l'OM à compter de l'été 2009, Didier Deschamps signait son retour dans le club où il a soulevé la Ligue des champions en 1993. Et pour sa première saison sur le banc marseillais, Deschamps bloquait le départ programmé de Mamadou Niang à l'OL en lui promettant de lui offrir la revalorisation salariale désirée en cas de trophée remporté. « Mercato 2009, je dois signer à Lyon. J’avais une proposition de contrat, on s’était mis d’accord sur les chiffres. Le coach est mis au courant, monsieur Deschamps. On était en stage et il me convoque dans sa chambre. Il me dit qu’il me laissera pas partir ».

«Si on gagne quelque chose, l’année prochaine tu obtiendras ce que tu demandes» Lors de son passage dans l'émission Détective Mathoux de Canal+, l'ex-buteur de l'OM (2005-2010) vidait son sac sur la promesse non tenue par Didier Deschamps. « Il veut que je reste, que je sois le capitaine de cette équipe et qu’on allait gagner : « Si on gagne quelque chose, l’année prochaine tu obtiendras ce que tu demandes ». On fait le doublé, championnat - Coupe de la Ligue. Je finis meilleur buteur du championnat, je finis dans les meilleurs passeurs, je suis meilleur joueur du championnat. Je pense être légitime à réclamer ce qu’il m’avait promis la saison d’avant ».