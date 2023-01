Deschamps fait des câlins à un joueur, Zidane veut travailler avec lui

Thibault Morlain

Zinedine Zidane va donc devoir encore patienter un peu pour espérer aller sur le banc de l’équipe de France. En effet, Didier Deschamps a prolongé jusqu’en 2026 avec les Bleus, forçant alors Zizou à revoir ses plans. Malgré cela, cela pourrait ne pas empêcher Zidane de vouloir une chose que Deschamps a : Ousmane Dembélé. Explications.

Au Qatar, durant la Coupe du monde, on a pu voir certains des chouchous de Didier Deschamps en équipe de France. Ousmane Dembélé en ferait notamment partie et ce n’est autre que le joueur du FC Barcelone qui l’a révélé. Chambré par Kylian Mbappé sur son faible apport défensif durant le tournoi, Dembélé lui avait alors répondu : « Le coach me fait des câlins tellement je défends, eh oui frère ! » .

Un chèque de 90 millions pour détourner Zidane du PSG https://t.co/DhRzqBlvxl pic.twitter.com/av4f3JNwiD — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Dembélé avec Zidane au PSG ?

Didier Deschamps apprécie donc énormément Ousmane Dembélé et cela semble également être le cas de Zinedine Zidane. A tel point que celui qui s’est fait recaler du poste de sélectionneur de l’équipe de France voudrait le recruter. En effet, à en croire les informations de Marca , Zizou pourrait redevenir une piste crédible pour le poste d’entraîneur du PSG. Et s’il venait à débarquer au Parc des Princes, Zidane aimerait bien s’offrir les services de Dembélé, dont il apprécie le profil.

« Je suis bien à Barcelone »