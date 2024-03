Des cracks signent au PSG, la grosse annonce de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour sur Twitch jeudi soir, Luis Enrique a évoqué plusieurs dossiers au PSG et s’est prononcé sur certains joueurs parisiens. Dithyrambique, le coach espagnol a notamment encensé trois joueurs très prometteurs à savoir Xavi Simons, Warren Zaïre-Emery et Arnau Tenas qui représentent l’avenir du club de la capitale.

Après plus d'un an, Luis Enrique a fait son retour sur sa chaîne Twitch à l'occasion d'un live durant lequel il a évoqué différents dossiers du PSG. Il a notamment été interrogé sur l'éclosion de plusieurs cracks parisiens, à l'image de Warren Zaïre-Emery qui va prochainement prolonger son contrat à Paris, comme révélé par le10sport.com.

Luis Enrique fan de Zaïre-Emery et Tenas

« Zaïre-Emery a 18 ans. C’est un des joyaux que nous avons trouvé au PSG. Il est déjà en sélection. Il possède une intelligence au-dessus de la moyenne. En plus de ses qualités physiques et techniques. Ce qui me plaît chez lui, c’est sa capacité à se connecter aux autres joueurs. Warren est l’un des meilleurs sur ce point », confie l’entraîneur du PSG avant de s’enflamme pour un autre joueur : « Arnau Tenas est fantastique. Il a évolué quelques matches avec nous et a bien joué. C’est une grande signature, sans aucun doute. Il est arrivé libre et a eu un niveau et une attitude top depuis le premier jour . »

Vers un retour de Xavi Simons ?