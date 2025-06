Départ surprise : Le grand ménage imaginé par l'OM !

L’OM prépare un mercato estival actif, tant en arrivées qu’en départs. Pour offrir à Roberto De Zerbi un effectif adapté à la Ligue des champions, les dirigeants marseillais veulent dégraisser en profondeur. Plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, entre fins de contrat, ventes potentielles et retours de prêts. Le grand ménage est lancé sur la Canebière.

Une longue liste de départs

Parmi eux, on retrouve notamment Amine Harit, qui devrait terminer son aventure olympienne. Luiz Felipe et Pol Lirola sont également annoncés sur le départ, ne rentrant pas dans les plans de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM pourrait également, en cas d’offre satisfaisante, laisser partir Faris Moumbagna et Derek Cornelius.