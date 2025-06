Mercato : Le départ du PSG annoncé sur Instagram !

En pleine Coupe du monde des clubs, le PSG doit également gérer son mercato. Le club de la capitale souhaite se renforcer et se débarrasser de ses indésirables. Certains jeunes joueurs vont également quitter le navire. C’est notamment le cas d’Ibrahima Diaby, qui a annoncé son départ du PSG sur les réseaux sociaux.

Ibrahima Diaby quitte le PSG

En effet, Ibrahima Diaby a fait savoir sur son compte Instagram qu’il allait quitter les Rouge-et-Bleu. « Ces six années d’apprentissage et de merveilleuses rencontres ici au Paris Saint-Germain resteront à jamais gravées en moi. Reconnaissant envers le Très-Haut d’avoir eu le privilège de porter cette tunique rouge et bleue et d’avoir défendu ces couleurs avec tant d’amour, de passion et de ferveur. Je tiens à remercier toutes les belles personne que j'ai pu côtoyer durant cette belle aventure, mes coéquipiers avec qui j'ai partagé des moments inoubliables et des trophées qui nous lieront à jamais. [...] Ville lumière, un grand MERCI ! » peut-on notamment lire sur sa publication sur le réseau social.