Départ du PSG : Le retour d’une star avorté… pour 1M€ !

Figure forte de l’ère QSI du PSG entamée en 2011, Edinson Cavani est parti sans pouvoir faire ses adieux au public du Parc des princes en 2020. Néanmoins, il aurait pu revenir en tant qu’adversaire et avec le maillot de l’OGC Nice sur les épaules si un désaccord à 1M€ n’avait pas fait capoter l’opération en 2023.

Entre 2013 et 2020, Edinson Cavani portait les couleurs rouge et bleu du PSG dans lesquelles il a inscrit 200 buts, faisant de lui le 2ème meilleur buteur de l’histoire du club derrière les 256 réalisations de Kylian Mbappé . Pendant la saison 2022/2023, Cavani évoluait au Valence CF et a discuté avec l’ex-président du GYM concernant un retour dans le championnat de France. « C'est une piste qu'on a explorée. On va assez loin, je rencontre son frère qui vient au club, je parle avec Edinson en visio qui était à Valence ».

«Si on avait mis 1 million de plus sur la prime, ce qui était ma demande, on aurait pu le faire venir»

Néanmoins, l’OGC Nice a raté le coche pour un petit million d’euros de prime comme raconté par Jean-Pierre Rivère. « Si on avait mis 1 million de plus sur la prime, ce qui était ma demande, on aurait pu le faire venir. Mais on m'a dit non, du coup, j'ai arrêté là. On ne peut plus gérer ce type de dossiers si on n'est pas le seul décideur ».