Départ de Wahi : L'OM recrute son successeur en Premier League ?

Du côté de l'OM, il pourrait y avoir du mouvement pendant la dernière semaine de mercato. Un défenseur arriverait à Marseille dans l'idéal dans les esprits des dirigeants, à l'instar d'un attaquant pour remplacer Elye Wahi parti à l'Eintracht Francfort. Une vieille connaissance de Roberto De Zerbi, à savoir Evan Ferguson ferait l'objet de discussions en coulisses.

Elye Wahi n'aura tenu que six mois dans la cité phocéenne. Et ce, malgré un investissement important effectué l'été dernier pour son transfert du RC Lens, à savoir 30M€ en incluant les 5M€ de bonus. Mais aussi, bien que son président Pablo Longoria assurait le 18 décembre pendant sa conférence de presse de mi-saison qu'il était hors de question que le buteur de 22 ans quitter l'OM cet hiver.

Wahi s'en est allé en Allemagne, Evan Ferguson pour le remplacer à l'OM ?

Finalement, Elye Wahi a tout de même plié bagage de manière définitive pour l'Eintracht Francfort pour 26M€, hors bonus. Vendredi, le coach Roberto De Zerbi assurait avoir une totale confiance en ses dirigeants pour témoigner de l'arrivée d'un attaquant d'ici la clôture du mercato hivernal programmée pour le 3 février prochain. Se pourrait-il que l'heureux élu soit Evan Ferguson ? Le buteur irlandais de 20 ans intéresserait l'OM qui aimerait boucler cette opération sous la forme d'un prêt d'après le journaliste Alan Nixon.

Brighton et l'OM s'entendent pour le prêt de Ferguson ?

Une tendance confirmée par le journaliste Adam Ser de Football Club de Marseille. Il y aurait bel et bien des discussions à signaler entre l'OM et l'ancien club de Roberto De Zerbi : Brighton. D'ailleurs, il semblerait qu'Evan Ferguson serait plutôt friand à l'idée d'à nouveau collaborer avec De Zerbi qu'il a côtoyé jusqu'à la fin de la saison passée. De plus, l'OM aurait le mérite de cocher une case phare aux yeux de Brighton, à savoir un club n'évoluant pas en Premier League. Le prêt d'Evan Ferguson ne renforcerait donc pas un concurrent direct en championnat. Reste à savoir si l'international irlandais sera le successeur d'Elye Wahi à présent.