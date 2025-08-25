Départ de Rabiot : La nouvelle bombe lâchée par l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par l'OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe la semaine dernière, Adrien Rabiot semblait donc promis à un départ d'ici la fin du mercato. Mais coup de tonnerre : Roberto De Zerbi a totalement relancé le feuilleton en tendant la main à Rabiot et souhaitant un apaisement de la situation entre le milieu de terrain de l'OM et sa direction.

Et si le feuilleton Adrien Rabiot était finalement totalement relancé dans cette dernière ligne droite du mercato estival ? L'OM a placé son joueur sur la liste des transferts en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes, et le divorce semblait même acté lorsque Véronique Rabiot, la mère et agent de l'international français, avait ensuite frontalement attaqué les dirigeants marseillais dans la presse. Mais en marge de la victoire de l'OM contre le Paris FC samedi au Vélodrome (5-2), Roberto De Zerbi a lâché une petite bombe.

De Zerbi veut «réparer les choses » avec Rabiot Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a ouvert la porte à une réconciliation avec Adrien Rabiot : « Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses », confie De Zerbi.