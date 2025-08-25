Départ de Rabiot : La nouvelle bombe lâchée par l’OM !

Poussé vers la sortie par l'OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe la semaine dernière, Adrien Rabiot semblait donc promis à un départ d'ici la fin du mercato. Mais coup de tonnerre : Roberto De Zerbi a totalement relancé le feuilleton en tendant la main à Rabiot et souhaitant un apaisement de la situation entre le milieu de terrain de l'OM et sa direction.
Et si le feuilleton Adrien Rabiot était finalement totalement relancé dans cette dernière ligne droite du mercato estival ? L'OM a placé son joueur sur la liste des transferts en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe à Rennes, et le divorce semblait même acté lorsque Véronique Rabiot, la mère et agent de l'international français, avait ensuite frontalement attaqué les dirigeants marseillais dans la presse. Mais en marge de la victoire de l'OM contre le Paris FC samedi au Vélodrome (5-2), Roberto De Zerbi a lâché une petite bombe.
De Zerbi veut «réparer les choses » avec Rabiot
Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM a ouvert la porte à une réconciliation avec Adrien Rabiot : « Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses », confie De Zerbi.
« Je tends la main »
« Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique. Le plus important, c’est de réussir à aller de l’avant et pour le faire, parfois, c’est nécessaire de faire un pas en arrière par rapport aux décisions prises, avec humilité, avec intelligence. C’est mon avis : on est personne, on ne peut pas décider de la vie du club et d’une personne », a lâché l'entraîneur de l'OM à la surprise générale. Suffisant pour enterrer la hache de guerre avec le clan Rabiot ?