Départ de Mbappé : Une surprise de Guardiola pour son remplaçant ?

Thomas Bourseau

Manchester City survole les débats en Premier League depuis plusieurs années et a même été sacré champion d’Europe la saison dernière. Entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola estimerait en privé que seul Marcus Rashford à Manchester United pourrait actuellement jouer à City. Une menace pour le PSG qui se lancerait sur ses traces pour l’après-Kylian Mbappé ?

Kylian Mbappé va claquer la porte du PSG sept années après y avoir déposé ses valises à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco. Malgré une finale en 2020 et le dernier carré atteint en 2021, Mbappé n’a jamais pu soulever la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain et semble se diriger vers le maître en la matière pour remédier à cette situation : le Real Madrid et ses 14 sacres en C1.

Marcus Rashford courtisé au PSG, la menace Manchester City

Et au PSG, on se préparerait déjà à la prochaine phase du projet sans le capitaine de l’équipe de France et meilleur buteur de l’histoire du club parisien. Le Paris Saint-Germain multiplierait les pistes offensives dont Victor Osimhen et Marcus Rashford entre autres. Cependant, bien que ce soit peu probable au vu de la rivalité entre les deux clubs, le Manchester City de Pep Guardiola pourrait réserver une mauvaise surprise au PSG.

PSG : Mbappé a tranché et va provoquer un départ ? https://t.co/WPiZRLXc2D pic.twitter.com/8fWDg6UKo7 — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Guardiola aurait fait un aveu de folie sur Rashford