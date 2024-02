Départ de Mbappé - PSG : Les détails croustillants avec le Real Madrid !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait partir cet été. Alors qu'il peut négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier, le numéro 7 parisien devrait s'engager en faveur du Real Madrid. En effet, Kylian Mbappé devrait rapidement trouver un accord avec la direction merengue.

D'après les informations de RMC Sport , lâchées ce jeudi après-midi, Kylian Mbappé a fait une annonce en interne qui a eu l'effet d'une bombe. En effet, le numéro 7 du PSG aurait fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin. Par conséquent, Kylian Mbappé devrait très bientôt s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

«Il n'y a pas d'accord avec le Real, mais...»

Lors d'une série de questions-réponses avec des internautes, Laurent Perrin a fait un point précis sur le transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. « Est-ce que tout est bouclé avec le Real ou, avec l'annonce officielle de son départ, d'autres clubs vont se montrer intéressés et faire monter les enchère ? Non, il n'y a pas d'accord avec le Real, mais, après des premières négociations un peu tendues, tout semble rentrer dans l'ordre et personne ne doute qu'un deal sera trouvé rapidement. Il y a une volonté commune de se mettre d'accord » , a précisé le chef du service des Sports du Parisien , avant d'en rajouter une couche.

«Personne ne doute qu'un deal sera trouvé rapidement»