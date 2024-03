Départ de Mbappé : Le vestiaire du PSG réagit !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat avec le PSG, et le capitaine de l'équipe de France a déjà acté son départ pour la fin de saison pour prendre la direction du Real Madrid. Et en attendant que la nouvelle soit officialisée, ce feuilleton fait couler beaucoup d'encre, et d'autres joueurs du PSG tels que Vitinha ont d'ailleurs été invités à réagir à ce départ de Mbappé.

La nouvelle n'a pas encore été officialisée, ni par le clan Mbappé et ni par le PSG, mais elle ne fait plus l'ombre d'un doute : l'attaquant de 25 ans ne prolongera pas son contrat qui court jusqu'en juin prochain et s'en ira libre à l'issue de la saison. Ce feuilleton Mbappé est sur toutes les lèvres depuis de nombreuses semaines, alors forcément, les autres joueurs du PSG ne pouvaient pas y échapper...

« Il est toujours libéré »

Interrogé en zone mixte dimanche soir après le carton du PSG à Montpellier en championnat (victoire 6-2), Vitinha a été invité à se prononcer sur le départ de Kylian Mbappé, et s'est contenté de lâcher une réponse plutôt évasive : « Ce n'est pas une surprise, il est incroyable, il nous aide beaucoup. C'est un autre triplé. Si je le sens libérée depuis qu’il a annoncé son départ ? Il est toujours libéré », indique le milieu de terrain portugais du PSG.

Direction le Real Madrid ?

À en croire les dernières tendances, Kylian Mbappé prendra la direction du Real Madrid avec qui un accord contractuel semble déjà ficelé. En attendant, à l'image de son triplé inscrit dimanche soir à Montpellier, il rappelle à quel point il reste indispensable au secteur offensif du PSG.