Départ de Mbappé : Le PSG en pleine guerre avec un cador ?

Benjamin Labrousse

Au cours du mois de février, Kylian Mbappé a entériné son départ du PSG à l’issue de son contrat en juin prochain. Désormais, le club de la capitale se veut attentif à certains profils au poste d’avant-centre afin de remplacer numériquement le numéro 7. Si Paris possède déjà plusieurs pistes, ces dernières sont également dans le viseur d’un cador de Premier League ! Explication.

L’été s’annonce bouillant pour le PSG. Le club rouge et bleu , averti en février du départ de Kylian Mbappé, va pouvoir tenter de se reconstruire en attaque. Paris va disposer de beaux moyens pour recruter lors du prochain mercato estival, et aurait déjà certaines pistes en tête...

Le PSG vise plusieurs attaquants pour cet été

« Le PSG apprécie Viktor Gyokeres (Sporting) et Benjamin Sesko (RB Leipzig). Ivan Toney (Brentford) pourrait aussi être une cible, même si sa piste n’est pas vraiment active du côté du PSG » . Journaliste, Ben Jacobs dévoilait récemment trois noms pistés par le PSG en vue du prochain mercato estival. Par ailleurs, d’autres profils ont été liés au club parisien, comme ceux de Victor Osimhen (Naples), Joshua Zirkzee (Bologne), ou encore de Lautaro Martinez (Inter Milan).

Paris et Arsenal vont se livrer une belle bataille !