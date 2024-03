Mercato : Une star envoyée au Real Madrid, le PSG en danger !

Benjamin Labrousse

A la recherche de joueurs offensifs afin de remplacer numériquement Kylian Mbappé cet été, le PSG aurait le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia dans le viseur. Mais recruter la star de Naples ne sera pas chose aisée pour le club parisien, d’autant que le joueur préfère le Real Madrid. D’ailleurs, certains observateurs aimeraient voir « Kvara » rallier la capitale espagnole.

Le PSG déjà à l’attaque en vue du prochain mercato estival ? Le départ de Kylian Mbappé étant acté, le club parisien devrait se pencher sur des profils offensifs cet été. Parmi les noms annoncés avec insistance à Paris, revient celui de Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de 23 ans brille avec Naples, et pourrait être l’une des futures stars du PSG à l’avenir…

« Mais Kvara aime Madrid »

Néanmoins, l’agent du joueur, Mamuka Jugeli, avait récemment affirmé que la destination préférentielle de Kvaratskhelia à l’avenir était non pas le PSG, mais bien le Real Madrid : « Son père Badri et moi sommes des fans de Barcelone, mais Kvara aime Madrid. C'est un joueur de ce niveau, il peut jouer pour n'importe quelle équipe. Si je le voyais sous le maillot du Barça, je serais très heureux, mais c'est un madridista » .

« J’échangerais Vinicius contre Kvaratskhelia »