Départ de l’OM : Rabiot refuse de partir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par l'OM en fin de mercato suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a donc signé au Milan AC. Pourtant, le milieu de terrain français annonce avoir été contacté par le club rossonero au début de l'été avant que la situation ne s'envenime avec l'OM, et Rabiot avait alors refusé de partir à ce moment-là.

Présenté vendredi en conférence de presse après son transfert de l'OM vers le Milan AC pour 10M€ en toute fin de mercato estival, Adrien Rabiot (30 ans) a livré les coulisses de son été agité. Et le milieu de terrain de l'équipe de France, très heureux de retrouver Massimiliano Allegri qui avait été son mentor à la Juventus Turin, avoue d'ailleurs qu'il avait initialement refusé de quitter l'OM lorsque le coach italien l'avait contacté en début d'été.

Rabiot a dit non à Milan... au début « Allegri m’a appelé tout de suite après son arrivée à Milan, mais j’étais sous contrat, puis il m’a rappelé le lendemain de l’affaire. On n’a pas encore eu le temps de bien parler de l’équipe, mais je le connais bien, je sais comment il travaille. Je suis tout à fait prêt », confie Adrien Rabiot.