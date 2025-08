Départ au PSG : Ça se bouscule sur le mercato !

Avec la possible arrivée de Illia Zabarny au cours de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain pourrait se séparer d’un défenseur central. Certains voyaient Lucas Hernandez faire ses valises, mais c’est plutôt Lucas Beraldo qui pourrait être poussé vers la sortie, avec un cador de Serie A qui serait vraisemblablement intéressé.

La deuxième partie de ce mercato estival va être très agité pour le PSG. Beaucoup de monde parle du possible départ de Gianluigi Donnarumma et de l’arrivée de Lucas Chevalier, mais quasiment tous les postes pourraient connaitre un changement. C’est le cas en défense centrale, où un an après la signature de Willian Pacho, un autre objectif est annoncé.