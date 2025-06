Dégouté par l’OM, il réclame son transfert !

Considéré comme l’un des grands talents au poste de latéral, Amar Dedić a rejoint l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal, sous la forme d’un prêt. Mais il n’a pas vraiment convaincu Roberto De Zerbi et il a donc fait son retour au RB Salzbourg, où il ne devrait toutefois pas faire long feu.

Depuis un an, l’OM s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts, notamment sur celui des jeunes promesses. On a ainsi pu voir Mason Greenwood se relancer à Marseille, terminant la saison à 21 buts en Ligue 1, soit autant qu’un certain Ousmane Dembélé.