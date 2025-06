De Zerbi : Le PSG provoque un séisme à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La victoire du PSG contre l’Inter Milan pourrait avoir des conséquences jusqu’à Marseille. Et pour cause alors que Simone Inzaghi pourrait quitter le club italien, Roberto De Zerbi ferait partie des pistes étudiées pour le remplacer, ce qui serait un énorme coup dur pour l’OM qui pensait être débarrassé de ces rumeurs.

Samedi soir, l'Inter Milan a été humilié à Munich en finale de la Ligue des champions face à un PSG très impressionnant (5-0). Bien parti pour réaliser une saison exceptionnelle, le club italien a finalement tout perdu dans le money time, cédant la Serie A à Naples et donc la Ligue des champions au PSG.

De Zerbi ciblé pour remplacer Inzaghi Et cela ne devrait pas rester sans conséquence. Et pour cause, Simone Inzaghi pourrait quitter l'Inter Milan. Avant la finale contre le PSG, son nom circulait du côté d'Al-Hilal, et la déroute face aux Parisiens pourraient confirmer son départ. Pour le remplacer, Gianluca Di Marzio a évoqué le nom de Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM plairait à l'Inter Milan. Autrement dit, le PSG pourrait indirectement provoquer un séisme à Marseille.