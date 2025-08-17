De Zerbi craque en public et menace des joueurs : «Ils n’ont pas leur place à l’OM»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour le premier match de la saison en Ligue 1, l’OM s’est incliné sur la pelouse du Stade Rennais. Les Bretons se sont imposés grâce à un but de Ludovic Blas dans les arrêts de jeu. Et à l’issue du match, Roberto De Zerbi n’a pas caché sa colère face au comportement de certains de ses joueurs.

Après un recrutement important et des ambitions clairement affichées, l'OM était très attendu pour ses débuts en Ligue 1 vendredi soir. Mais les Marseillais ont déçu et se sont inclinés à Rennes en concédant un but de Ludovic Blas dans les arrêts de jeu. Une grosse déception pour Roberto De Zerbi qui n'a pas été tendre avec ses joueurs à l'issue de la rencontre.

De Zerbi en colère après la défaite de l'OM « Non les murs n'ont pas tremblé mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le football, ce qu'on a fait jusqu'à la veille ne compte en rien. Le match de la semaine prochaine commence à 0-0 et si on l'emporte, le match suivant aussi commencera à 0-0 », rappelle le coach de l’OM en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.