De Zerbi craque en public et menace des joueurs : «Ils n’ont pas leur place à l’OM»

Pour le premier match de la saison en Ligue 1, l’OM s’est incliné sur la pelouse du Stade Rennais. Les Bretons se sont imposés grâce à un but de Ludovic Blas dans les arrêts de jeu. Et à l’issue du match, Roberto De Zerbi n’a pas caché sa colère face au comportement de certains de ses joueurs.
Après un recrutement important et des ambitions clairement affichées, l'OM était très attendu pour ses débuts en Ligue 1 vendredi soir. Mais les Marseillais ont déçu et se sont inclinés à Rennes en concédant un but de Ludovic Blas dans les arrêts de jeu. Une grosse déception pour Roberto De Zerbi qui n'a pas été tendre avec ses joueurs à l'issue de la rencontre.
De Zerbi en colère après la défaite de l'OM
« Non les murs n'ont pas tremblé mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le football, ce qu'on a fait jusqu'à la veille ne compte en rien. Le match de la semaine prochaine commence à 0-0 et si on l'emporte, le match suivant aussi commencera à 0-0 », rappelle le coach de l’OM en conférence de presse avant d’en rajouter une couche.
«SI on pense qu'on est trop forts... eh bien on n'a pas sa place à l'OM»
« Tout le monde n'a pas encore compris que pour être à Marseille, il y a une qualité qui compte plus que tout, c'est la constance, être toujours au même niveau de motivation, d'envie, d'humilité, de sacrifice, de travail. Si dans les moments positifs on pense qu'on est trop forts si dans les moments faibles on pense qu'on n'a pas sa place... eh bien on n'a pas sa place à l'OM. C'est ça qui m'énerve. On aurait pu l'emporter ce soir par rapport aux occasions qu'on a créées. Mais si on veut être une grande équipe, on doit faire plus, sinon on restera une équipe à moitié aboutie », ajoute Robert De Zerbi.