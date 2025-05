De Bruyne à l’OM, l’annonce officielle !

Axel Cornic

La saison terminée, l’heure est au bilan pour Pablo Longoria, qui s’est présenté en conférence de presse ce lundi. Le président de l’Olympique de Marseille a répondu à des nombreuses questions, notamment celle portant sur la possible signature de Kevin De Bruyne, en fin de contrat avec Manchester City.

Il y a un an, personne n’aurait cru à l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM. L’international français semblait viser des clubs de haut standing, mais il a finalement été la grande surprise de l’été, avec d’ailleurs un certain succès sur le terrain. L’impensable semble donc être devenu possible à Marseille, qui pourrait bien retenter un très gros coup.

De Bruyne à l’OM ?

Ces dernières semaines, un nom assez surprenant a été lié à l’OM, avec celui de Kevin De Bruyne. Après dix années passées à Manchester City, l’international belge arrive à la fin de son contrat et a annoncé son départ. A 33 ans, il pourrait encore beaucoup apporter et son profil semble parfaitement coller avec le football rêvé par Roberto De Zerbi, qui n’a pas pu être installé cette saison. Il devra toutefois faire un gros effort, puisque son salaire dépasse actuellement les 20M€ par an.

« On tient à l'équilibre de l'effectif avec une grille de salaire qui est homogène »

Simple spéculation de mercato, la piste De Bruyne a été soumise à Pablo Longoria ce lundi, lors d’une conférence de presse. « Je ne sais pas, il ne faut pas individualiser les cas. Si on prend un joueur avec un salaire démesuré par rapport aux autres, qui ont qualifié le club en Ligue des Champions, ce serait un manque de respect et ça déséquilibrerait le vestiaire aussi » a déclaré le président de l’OM. « On tient à l'équilibre de l'effectif avec une grille de salaire qui est homogène. J'ai fait cette erreur à Valence et on a dû détruire le groupe après avoir créé des déséquilibres en interne ».