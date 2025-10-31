«Dans une autre dimension» : Signature de folie au PSG, l'énorme coup de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2022, le PSG lâche 40M€ pour recruter Vitinha en provenance du FC Porto. Le milieu de terrain portugais a toutefois dû attendre l'arrivée de Luis Enrique pour entrer «dans une autre dimension». A tel point que Vitinha ne s'attendait pas à atteindre un tel niveau.

Recruté pour 40M€ en 2022, Vitinha avait connu une première saison compliquée au PSG. Mais sous les ordres de Luis Enrique, le milieu de terrain portugais a pris une toute nouvelle dimension. Vitinha reconnaît l'influence de son entraîneur dans sa progression.

Vitinha «dans une autre dimension» grâce à Luis Enrique « L'arrivée de Luis Enrique au PSG ? C’est, je pense, un peu le tournant dans ma vie ici, au PSG. Il m’a amené à un autre niveau. Un niveau que je ne pensais pas, à l’époque, pouvoir atteindre. J’avais peu de confiance, je n’étais pas bien à ce moment-là, j’essayais tout le temps de donner mon maximum, mais je n’étais pas bien. Il m’a beaucoup aidé. J’ai bien commencé l’année avec lui, même s’il ne me connaissait pas beaucoup en tant que joueur », assure-t-il dans une interview accordée à ICI Paris Ile-de-France avant de poursuivre.