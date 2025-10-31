«Dans une autre dimension» : Signature de folie au PSG, l'énorme coup de Luis Enrique !

En 2022, le PSG lâche 40M€ pour recruter Vitinha en provenance du FC Porto. Le milieu de terrain portugais a toutefois dû attendre l'arrivée de Luis Enrique pour entrer «dans une autre dimension». A tel point que Vitinha ne s'attendait pas à atteindre un tel niveau.
Recruté pour 40M€ en 2022, Vitinha avait connu une première saison compliquée au PSG. Mais sous les ordres de Luis Enrique, le milieu de terrain portugais a pris une toute nouvelle dimension. Vitinha reconnaît l'influence de son entraîneur dans sa progression.
Vitinha «dans une autre dimension» grâce à Luis Enrique
« L'arrivée de Luis Enrique au PSG ? C’est, je pense, un peu le tournant dans ma vie ici, au PSG. Il m’a amené à un autre niveau. Un niveau que je ne pensais pas, à l’époque, pouvoir atteindre. J’avais peu de confiance, je n’étais pas bien à ce moment-là, j’essayais tout le temps de donner mon maximum, mais je n’étais pas bien. Il m’a beaucoup aidé. J’ai bien commencé l’année avec lui, même s’il ne me connaissait pas beaucoup en tant que joueur », assure-t-il dans une interview accordée à ICI Paris Ile-de-France avant de poursuivre.
«Il m’a vraiment aidé à atteindre un autre niveau»
« Mais après, j’ai bien montré les choses dont j’étais capable, il m’a beaucoup aimé et voilà. Même mon repositionnement sur le terrain, cela a pris une autre dimension, moi aussi j’ai pris une autre dimension, je me sens à l’aise, dans les meilleures conditions quand je joue sous les ordres de Luis Enrique et je l’en remercie beaucoup. Je l’ai déjà dit beaucoup de fois, notamment quand on a gagné la Ligue des champions, mais ce n’est jamais 'beaucoup' de dire merci, car il m’a vraiment aidé à atteindre un autre niveau », ajoute Vitinha.