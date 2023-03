Dans le viseur du PSG, il lâche une mise au point pour son avenir

Thibault Morlain

Aujourd’hui à l’AS Monaco, Axel Disasi est annoncé sur les tablettes des plus grands clubs européens. Ces derniers mois, il a notamment été question d’un intérêt pour l’international français. Alors que l’avenir de Disasi fait l’objet de nombreuses rumeurs, le Monégasque a mis les choses au point sur ce gros sujet.

Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG se cherche un défenseur central. Alors que la priorité s’est toujours nommée Milan Skriniar, cela n’a pas empêché Luis Campos d’étudier d’autres profils. Le club de la capitale s’était alors penché sur le cap d’Axel Disasi et le joueur de l’AS Monaco avait par la suite confirmer un intérêt du PSG. L’international français est aujourd’hui toujours en Principauté, mais son avenir pourrait bien passer par un transfert vers un plus grand club européen, notamment afin de s’installer en équipe de France. Et ce dimanche, dans un entretien accordé à Goal , Axel Disasi a été interrogé à ce propos.

« Il faut jouer l'Europe régulièrement »

« Déjà grâce à Monaco, j'ai pu atteindre la sélection. Donc sur ce point-là, je suis reconnaissant envers le club. Pour la suite, il y aura une réflexion qui se fera. Pour être appelé ici, il faut jouer l'Europe régulièrement et faire partie des meilleurs. C'est notre ambition aussi avec l'AS Monaco donc il faudra se qualifier pour l'Europe et ensuite on verra ce qu'il va se passer. On parle de Ligue des champions bien sûr. L'Europa League, je connais. Mais c'est vrai que quand j'en parle avec Dayot (Upamecano) ou Ibrahima (Konaté), j'ai envie d'y goûter et je veux me donner les moyens d'y être », a expliqué Axel Disasi.

« En fonction des résultats du club ma réflexion se posera »