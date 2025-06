Cristiano Ronaldo : La signature est imminente !

Après des mois de doute et de suspens, Cristiano Ronaldo devrait finalement bien prolonger à Al-Nassr d’après les derniers échos. Avec la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, le Portugais n’était pas sûr de rester, mais c’est maintenant chose faite. Le nouveau contrat de CR7 devrait courir jusqu’en 2026 et une année en option pourrait être signée.

Al-Nassr n’a plus gagné le championnat saoudien depuis 2019. Et même depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo il y a deux ans et demi, l’équipe n’a pas fait mieux que la deuxième place. Cette année ils ont même chuté à la troisième place du championnat. Les performances de l’équipe n’ont pas convaincu le Portugais qui recherche le plus haut niveau. De quoi remettre en question l'avenir de CR7 ?

Une prolongation qui a fait douter

Ce niveau n’a donc pas été atteint et connaissant l’ambition de CR7, une prolongation de contrat avec Al-Nassr semblait compromise. De plus, ses récents tweets ne faisaient qu’inquiéter encore plus les supporters et les dirigeants d’Al Nassr qui voyaient l’histoire se finir. Mais voilà que comme l'a révélé Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo va bel et bien parapher un nouveau contrat avec Al-Nassr jusqu'en 2026.