Les supporters de l’OM mangent leur chapeau !

26 août 2022

Les dernières heures ont été éprouvantes pour les supporters de l’OM. Le président Pablo Longoria a enterré les derniers espoirs de voir Cristiano Ronaldo débarquer à Marseille. Et cerise sur le gâteau, lors du tirage au sort de la Ligue des Champions, un certain Jacques-Henri Eyraud a refait sa première apparition publique…

C’est l’un des feuilletons de cette fin de mercato estival et beaucoup de supporters de l’OM ont cru l’espace d’un instant qu’il était possible d’attirer un Cristiano Ronaldo dans ses filets mais les rumeurs sont désormais terminées. Au prix d’un recrutement très prolifique, Marseille s’est déjà largement renforcé cet été en densifiant son effectif, que ce soit offensivement ou défensivement. Après l’arrivée de la star chilienne Alexis Sanchez à l’OM, les supporters ont longtemps cru que tout était possible. Le club a beaucoup recruté et peut maintenant se concentrer sur la Ligue des champions qui arrive dans quelques semaines, après un bon début de saison en Championnat.

Un fort recrutement

Cet été, l’OM est sûrement l’un des clubs qui a le plus recruté en France mais aussi en Europe. Pour cette nouvelle version de l’Olympique de Marseille, pas moins de onze recrues ont débarqué pour renforcer le groupe. Mais les supporters en veulent toujours plus et profitant de la situation pas très claire de Cristiano Ronaldo sur son avenir, des spéculations ont vu le jour pour un éventuel départ du Portugais vers Marseille.

Une fake news complète

Cette rumeur, évidemment infondée, a pris fin hier quand Pablo Longoria a pris la parole pour expliquer que c’était tout simplement impossible. Ce dernier serait même agacé par ces rumeurs, conscient que le quintuple Ballon d’or est bien trop cher, même en fin de carrière : « C’est le monde des réseaux sociaux. C’est la mode de chercher à faire du buzz. Nous sommes une équipe qui faisons avec les moyens que l’on a. Demander Cristiano Ronaldo à l’OM, avec tout le respect que j’ai, c’est comme demander si Kevin De Bruyne, Erling Haaland ou Darwin Nunez peuvent venir à l’OM. Rêver, c’est une bonne chose pour tout le monde. Mais c’est vrai qu’on doit être sincère avec tout le monde. On doit faire du football avec nos moyens. On a un projet sportif sérieux qui consiste à s’améliorer chaque saison, et à être compétitif. Mais surtout de porter un équilibre économique et pour moi, c’est ça l’avenir du football ».

Eyraud, la goutte d’eau…

Ces dernières heures ont vu le tirage au sort de la Ligue des champions donner un groupe plus que favorable aux Marseillais, qui doivent rêver d’une performance bien meilleure que leur dernière excursion dans la plus belle des compétitions. A l’époque, c’était avec Jacques-Henri Eyraud au poste de directeur et celui-ci a fait une apparition remarquée hier à Istanbul pour le tirage au sort. L’ancien président de l’OM n’est pas du tout apprécié des supporters, qui lui reprochaient parfois ses mauvais choix et sa communication. Puis l’humiliation en Ligue des champions en 2020 a définitivement condamné ses espoirs. Le revoir publiquement après des mois de silence médiatique, au même moment où Pablo Longoria a totalement éteint le feu Cristiano Ronaldo, dure journée pour les supporters marseillais !