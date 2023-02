Cristiano Ronaldo atomisé par Messi, coup de folie au mercato

Thibault Morlain

Après Cristiano Ronaldo, l'Arabie Saoudite rêve maintenant de faire venir Lionel Messi. En fin de contrat au PSG, l'Argentin n'a pas encorfe fixé son avenir. Pour répondre à Al Nassr, Al Hilal serait prêt à faire toutes les folies afin de s'offrir les services du septuple Ballon d'Or. Et cela ne risque pas de plaire à CR7...

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Comme le10sport.com vous l'a révélé, le PSG avance toujours sur la prolongation de l'Argentin. Rien n'est toutefois encore officiel et cela laisse la porte ouverte à d'autres prétendents. Ce serait notamment le cas en Arabie Saoudite où on rêve de reformer le duel avec Cristiano Ronaldo.

Menace pour le PSG, Messi est attendu à l’étranger https://t.co/5PoGUhtQfs pic.twitter.com/zA9p3ldcPn — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Al Hilal rêve de Messi

Si Al Nassr a donc désormais Cristiano Ronaldo, Al Hilal veut sa star et c'est donc Lionel Messi qui est ciblé. Selon les informations de Rudy Galetti , de premiers contacts auraient déjà eu lieu et le numéro 30 du PSG aurait décliné la proposition. Mais les Saoudiens ne lâcheraient rien et devraient revenir avec une autre offre.

Le double du salaire de Cristiano Ronaldo ?

Et quelle offre ! Comme expliqué par le journaliste, Al Hilal voudrait dérouler un véritable tapis rouge à Lionel Messi pour l'accueillir en Arabie Saoudite. C'est ainsi que l'Argentin pourrait se voir proposer le double du salaire de Cristiano Ronaldo, ce qui ferait alors monter l'ardoise à quasiment 400M€ par an.