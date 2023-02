Crise au PSG, il réclame un coup de balai légendaire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com ce samedi, le PSG envisage de prolonger ses cadres. Après celle de Marco Verratti, les signatures de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Sergio Ramos ou encore Lionel Messi sont espérées. Mais à en croire Mickaël Madar, le club de la capitale fait une énorme erreur en voulant conserver, à tout prix, certains cadres.

Présent depuis 2012, Marco Verratti a prolongé son contrat jusqu'en 2026. Le premier certainement d'une longue liste. Le prochain à étirer son bail devrait être Marquinhos, un autre ancien du vestiaire qui est parvenu à trouver un accord autour d'un contrat allant jusqu'en 2027. Mais comme annoncé par le 10Sport.com, d'autres signatures sont espérées dans les prochaines semaines.

Neymar - Mbappé : Le PSG court à la catastrophe https://t.co/TBlxGfk45F pic.twitter.com/sqO9n30X4j — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Le PSG veut prolonger ses cadres

Selon nos informations exclusives, le PSG envisage aussi de prolonger Lionel Messi et Sergio Ramos, liés jusqu'en juin prochain. Le dossier Presnel Kimpembe est aussi sur la table et des discussions sont en cours. Mais selon Mickaël Madar, le PSG est à côté de la plaque et doit absolument faire le ménage.

« Mais on va où là ? C’est un truc de fou »