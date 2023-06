Crise à l’OM, une date fixée pour le nouvel entraineur

Axel Cornic

Igor Tudor disputera son dernier match sur le banc de l’Olympique de Marseille ce samedi, face à l’AC Ajaccio. Après cela il quittera le club et Pablo Longoria devra lui trouver un successeur assez rapidement, sachant que dès le mois d’aout il faudra composer avec les phases de qualification à la Ligue des Champions. Et comme souvent, le président de l’OM pourrait se tourner vers la Serie A...

Ce sont des semaines très mouvementées qui attendent Pablo Longoria. Dès la fin de la Ligue 1 et donc de la saison, l’homme fort de l’OM devra en effet travailler d’arrache-pied afin de trouver un successeur à Igor Tudor, qui quittera son poste moins d’un an après son arrivée. Foot Mercato a récemment parlé d’un intérêt prononcé pour Marcelo Gallardo, libre depuis son départ de River Plate.

Palladino c’est déjà mort, Italiano très compliqué

Mais Pablo Longoria semble surtout lorgner la Serie A, son terrain de chasse préféré. Igor Tudor vient de là-bas et son successeur pourrait l’être aussi, puisque l’OM serait vraisemblablement sur les traces de Vincenzo Italiano et Raffaele Palladino. Or, le premier pourrait être retenu par la Fiorentia, tandis que le second vient de prolonger son contrat avec Monza.

L’OM coche le nom d’Ivan Juric

Ainsi, le remplaçant d’Igor Tudor pourrait venir de Turin, avec Ivan Juric. L’Equipe a en effet annoncé que le coach du Torino plairait beaucoup à Pablo Longoria, qui verrait en lui un choix parfait pour poursuivre le travail débuté par le Croate. Il faut dire que les deux hommes ont un style assez proche et Tudor avait d’ailleurs été appelé par le Hellas Verona par le passé pour justement remplacer Juric.

Il va rencontrer le Torino