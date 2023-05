Coup de tonnerre pour le Qatar au PSG ? Il lâche une réponse

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus de 10 ans que le Qatar est à la tête du PSG. Mais voilà que ces dernières années, à l’approche de la Coupe du monde 2022, des questions se posaient concernant l’implication des Qataris. Les derniers éléments ne font que renforcer cette crainte. Faut-il alors craindre le pire au PSG ? Pas sûr…

En 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari et est aujourd’hui l’un des plus grands clubs dans le monde. Mais quid de l’avenir de QSI à Paris ? Le Qatar a des envies de grandeur et après avoir déjà investi à Braga, d’autres clubs intéressent le pays du Moyen-Orient. Il est ainsi question d’un rachat de Manchester United, mais pas seulement. Santos ou encore la Sampdoria pourraient également rejoindre le projet du Qatar.

« Cela ne remettrait pas en cause l'engagement de l'émirat à Paris »

Face à tous ces investissements du Qatar, certains redoutent de voir le PSG être délaissé. Cela sera-t-il le cas ? Pour Le Parisien , le journaliste Laurent Perrin a rassuré les plus sceptiques : « Y’a-t-il un risque que le Qatar mette de côté le PSG ? Pour le moment non. Le Qatar tente de racheter Manchester United, le club préféré de l'Emir. Mais cela ne remettrait pas en cause l'engagement de l'émirat à Paris. En terme d'image, c'est une réussite au niveau international : grâce à Messi, Mbappé ou la coopération avec Jordan, tout le monde connaît le PSG alors qu'il n'a jamais gagné la Ligue des champions. C'est très fort. Et d'un point de vue financier, QSI a racheté le club 70 M€ en 2011 et Nasser estime aujourd'hui sa valeur à 4 milliards d’euros ».

« Le Qatar va rester derrière le PSG encore longtemps »