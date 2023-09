Coup de tonnerre, l’offre de la dernière chance pour le PSG ?

Thomas Bourseau

C’est à ne plus rien y comprendre. Alors qu’un accord pour un transfert de 90M€, bonus compris, avait été trouvé ce vendredi matin entre le PSG et l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani, l’opération bat sérieusement de l’aile selon les dernières tendances. Au point où la lecture de la situation serait drastiquement différente du côté du PSG et à Francfort.

La dernière journée du mercato est folle pour le Paris Saint-Germain. Bradley Barcola a débarqué dans la capitale jeudi et tout portait à croire que Randal Kolo Muani allait en faire de même en ce deadline day. D’ailleurs, un accord de 90M€ aurait été convenu ce vendredi matin entre le PSG et l’Eintracht Francfort. Seulement voilà, le club allemand aimerait avoir un remplaçant avant de laisser filer Kolo Muani.

Un revirement de situation à Francfort ?

Cependant, Relevo a lâché une petite bombe ce vendredi soir en expliquant qu’au final, le pensionnaire de Bundesliga serait ouvert à l’idée de vendre Randal Kolo Muani au PSG quand bien même aucun successeur venait à débarquer à Francfort. Pour autant, Francfort affirmerait qu’il faudrait renégocier le prix du transfert pourtant convenu il y a quelques heures.

Francfort dit stop, le PSG et Kolo Muani continuent de pousser