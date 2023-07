Coup de tonnerre, le RC Lens fait une grosse annonce mercato

Pierrick Levallet

Alors que Seko Fofana devrait quitter le RC Lens pour signer en Arabie Saoudite, les Sang et Or seraient à la recherche d'un nouveau milieu défensif pour le remplacer. Certaines rumeurs ont ainsi envoyé Habib Diarra dans le nord de la France. Toutefois, Arnaud Pouille a tenu à rétablir la vérité concernant le dossier du joueur de 19 ans du RC Strasbourg.

Après une saison exceptionnelle, les clubs les plus modestes prennent très souvent un coup sur le mercato. Cela devrait notamment être le cas du RC Lens. Deuxièmes de Ligue 1 derrière le PSG, les Sang et Or pourraient bien perdre leurs meilleurs joueurs. Seko Fofana prendrait la direction de l’Arabie Saoudite, et Loïs Openda serait particulièrement convoité par le RB Leipzig en Bundesliga.

RC Lens : Coup d’arrêt pour le mercato de folie https://t.co/wbawH7adHO pic.twitter.com/DjLa75xHA7 — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

Strasbourg met un stop au RC Lens pour Habib Diarra

Le RC Lens va donc devoir se renforcer cet été pour éviter de vivre un véritable fiasco en Ligue des champions la saison prochaine. Dans cette optique, le nom d’Habib Diarra est revenu au sein de la direction lensoise pour remplacer Seko Fofana. Toutefois, le RC Strasbourg a rapidement refroidi les ardeurs des supporters du RC Lens. Marc Keller, le président, a avoué qu’il avait refusé une offre de 14M€ pour le milieu de 19 ans. Arnaud Pouille, lui, a définitivement scellé l’issue de ce dossier.

«Le dossier Habib Diarra n'est plus d'actualité»