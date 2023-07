Le RC Lens se fait recaler pour un gros transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà hyper actif sur le marché des transferts, le RC Lens a notamment bouclé les arrivées de Morgan Guilavogui ou encore Andy Diouf. Mais les Sang-et-Or ne semblent pas encore rassasiés puisque Habib Diarra est également ciblé. Mais Strasbourg se montre catégorique.

Après une saison éblouissante, le RC Lens sera désormais attendu au tournant et va devoir construire un effectif pour disputer la Ligue des champions. D’autant plus que le menace d’un départ de plusieurs cadres prend de l’ampleur à l’image de Seko Fofana, qui pourrait céder aux offres saoudiennes. Dans cette optique, les Sang-et-Or ont déjà sorti leur chéquier pour recruter Andy Diouf qui a débarqué pour 15M€ en provenance du FC Bâle. Mais le RC Lens fait également le forcing pour Habib Diarra, révélation à Strasbourg la saison dernière. Néanmoins, Marc Keller, fort du soutien du nouveau propriétaire du club alsacien, Todd Boehly, ne compte pas céder si facilement.

Strasbourg refuse deux offres pour Diarra…

« Habib Diarra n’est pas en partance pour Lens. On a reçu deux offres, ça c’est vrai. Une première offre à douze millions d’euros, la deuxième à quatorze. On a refusé les deux offres. On a rendez-vous demain (ndlr : ce samedi) avec Habib, son agent et Loïc Désiré (ndlr : responsable du recrutement du RC Strasbourg) », lance le président du RC Strasbourg au micro de RMC , avant de poursuivre.

... et ne compte pas lâcher l’affaire