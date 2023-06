Coup de tonnerre, le PSG prépare une vengeance pour Mbappé

Baptiste Berkowicz

Plus les heures passent et plus Kylian Mbappé semble proche du Real Madrid. Toujours son contrat avec le PSG jusqu'en 2024, l'international français pourrait bien faire ses valises dès cet été. En cas de départ, le club de la capitale a déjà préparé une communication qui mettrait en porte-à-faux Kylian Mbappé. Une stratégie synonyme de vengeance de la part des Parisiens.

Il y a un an, Kylian Mbappé prolongeait son contrat avec le PSG à la surprise générale. Quelques mois plus tard, l'histoire entre le club de la capitale et la superstar française semble plus proche que jamais d'une séparation.

PSG : La bombe est lâchée, le transfert de Mbappe se confirme https://t.co/bRfxLQefxb pic.twitter.com/5RrJNBVUlE — le10sport (@le10sport) June 25, 2023

Une communication déjà prête

Rien n'est encore acté entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Néanmoins si départ du joueur de 24 ans il y a, la communication est déjà prête du côté du PSG. Selon Sports Zone la stratégie est claire : c'est Paris qui décidera de mettre fin à l’histoire de Mbappé dans la capitale et non pas Mbappé lui-même.

Une prolongation toujours dans les tuyaux ?