Coup de tonnerre, il annonce le départ de Mbappé en direct

Ces derniers jours, une petite bombe a été lâchée sur l'avenir de Kylian Mbappé. En effet, L'EQUIPE a révélé que l'attaquant du PSG refusait d'activer l'option incluse dans son contrat pour prolonger d'une saison. Par conséquent, le crack de Bondy pourrait se retrouver libre dans un an. Et vu d'Espagne, son départ du PSG ne fait plus aucun doute.

L'avenir de Kylian Mbappé a une nouvelle fois été relancé ces derniers jours. L'EQUIPE a effectivement révélé que l'attaquant français n'activerait pas l'option qui lui permet de prolonger d'un an. Du côté de l'Espagne, on y voit un signe clair de son départ du PSG comme l'explique Javier Rubiano.

Mbappé : Coup de théâtre sur le mercato, le PSG peut exulter https://t.co/1HzgvGjOnx pic.twitter.com/vRbC31Kw9G — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

«Mbappé veut quitter la France»

« Je suis relativement optimiste dans le sens où Mbappé a déjà 24 ans, il est presque au milieu de sa carrière, et à un moment donné, il veut quitter la France », lance le journaliste espagnol dans un live Twitch sur la chaîne de Bernabeu Digital , avant d'en rajouter une couche.

«Il devra signer un pré-contrat contraignant»