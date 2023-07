Coup de théâtre, une star du FC Nantes annonce son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Sur son compte Instagram, Ludovic Blas a officialisé son départ du FC Nantes. Dans un long message, le joueur a tenu à remercier le club, mais aussi les supporters. Son avenir devrait s'écrire à Rennes, là où son nom est annoncé avec insistance depuis plusieurs jours.

Le FC Nantes a perdu l'une de ses stars. Maintenus en Ligue 1, les Canaris ne pourront pas compter sur Ludovic Blas la saison prochaine. Présent au sein de la ville nantaise depuis 2019, le milieu de terrain offensif de 25 ans a officialisé son départ sur son compte Instagram ce mercredi.

Ludovic Blas fait ses adieux au FC Nantes

« Je tenais à vous écrire ces quelques mots pour vous dire au revoir. Après quatre saisons passées sous le maillot nantais, une nouvelle opportunité s’offre à moi non loin d’ici. Sachez que je n’ai jamais triché, et fait beaucoup de sacrifices pour porter au plus haut nos couleurs, peu importe les circonstances. J’ai eu l’honneur de participer à des aventures historiques avec le FC Nantes , en Coupe de France comme en Coupe d’Europe, je serai toujours fier d’avoir porté ce maillot et reconnaissant d’avoir pu inscrire la première ligne de mon palmarès ici. Après cette saison éprouvante, où il aura fallu encore se battre jusqu’au bout, je suis heureux de laisser le club à sa place en Ligue 1, et lui souhaite un avenir prospère et serein » a lâché Blas. Un message accompagné d'une vidéo retraçant ses moments forts au FC Nantes.

Un départ à Rennes déjà annoncé ?