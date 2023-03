Coup de théâtre sur le mercato, ça ne va pas plaire au PSG

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Georginio Wijnaldum a été prêté avec option d'achat à l'AS Rome l'été dernier, et ce, pour une durée d'une saison. Alors que José Mourinho voudrait conserver le milieu néerlandais chez les Giallorossi, Tiago Pinto aurait quelques doutes. Alors que Georginio Wijnaldum revient tout juste de blessure, le directeur sportif romain préférerait prolonger son prêt plutôt que d'activer sa clause pour le conserver définitivement.

Arrivé à la fin de la dernière saison au PSG, Christophe Galtier a dressé sa liste de joueurs indésirables en vue du mercato estival 2022. Alors que le coach du PSG a placé tous les éléments sur lesquels il ne comptait pas dans un deuxième groupe d'entrainement, Luis Campos avait pour mission de leur trouver un club.

PSG : Surprise, un coup se prépare pour Mbappé, Messi et Neymar https://t.co/5zqxeoglGi pic.twitter.com/9QLYGTHai1 — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

L'AS Rome a des doutes pour Wijnaldum

Figurant parmi les indésirables de Christophe Galtier, Georginio Wijnaldum a été envoyé par Luis Campos à l'AS Rome. En effet, le conseiller football du PSG a trouvé un accord avec les Giallorossi pour finaliser le prêt avec option d'achat de l'international néerlandais. Et la clause de Georginio Wijnaldum avoisinerait les 10M€ d'après Calciomercato.com .

Un nouveau prêt à la Roma pour Wijnaldum ?