Coup de théâtre pour le prochain mercato au PSG ?

Victor Osimhen fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Moqué sur les réseaux sociaux par le Napoli après un penalty raté en raison d’une disette de quatre matchs sans but pour le serial buteur nigérian, le joueur a retiré toutes les photos du Napoli de ses propres réseaux sociaux. La chance du PSG pour cet hiver ?

En coulisses, Victor Osimhen prendrait à présent en considération chaque option pour son avenir, lui qui est contractuellement lié au Napoli jusqu’en juin 2025, en raison des moqueries dont il a été la cible sur les réseaux sociaux par son club. D’après la Gazzetta dello sport , le PSG pourrait être une véritable possibilité pour un transfert à l’hiver et notamment dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Chelsea et le Real Madrid seraient aussi aux aguets d’après la presse étrangère.

«Il n'y a pas encore d'informations concrètes sur l'avenir de Victor Osimhen»

Néanmoins, en l’état, il n’y aurait rien à signaler selon le journaliste Fabrizio Romano qui a fait un point pour sa rubrique pour CaughtOffside . « Il n'y a pas encore d'informations concrètes sur l'avenir de Victor Osimhen. Il est évident qu'après l'histoire et le tumulte des médias sociaux, nous verrons des liens avec 10 clubs, mais rien ne se passe pour l’instant ».

