Coup de théâtre, le boss du PSG est zappé

Axel Cornic

La première saison de Luis Campos n’a pas été parfaote. Arrivé au Paris Saint-Germain au printemps 2022, il a réalisé un mercato estival passable sous plusiuers points de vue, avec notamment des chantiers pas totalement réglés. Ainsi, un départ dès la fin de cette saison a été évoqué, alors que la position de Christophe Galtier est également fragilisée.

Le vent du changement souffle une nouvelle fois sur le PSG. L’élimination en Ligue des Champions semble en effet avoir laissé des traces et le projet lancé en fin de saison dernière pourrait donc être remis en question, avec Luis Campos et Christophe Galtier qui sont forcément en première ligne face aux critiques.

Lâché par le PSG, son retour est imminent https://t.co/CsAbptQwdG pic.twitter.com/ouNuVlGWCq — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Galtier au PSG la saison prochaine, sauf catastrophe

En France comme à l’étranger, on parle d’un possible départ de l’entraîneur du PSG, dont le contrat court tout de même jusqu’en juin 2024. Nous vous avons pourtant révélé sur le10sport.com qu’un tel scénario n’est pas d’actualité à Paris, avec Christophe Galtier qui devrait garder son poste sauf énorme catastrophe.

Campos lâché par la Juventus