Comme Neymar, ce joueur de l’OM galère en France

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Joueur de l’OM depuis l’été 2021, Cengiz Ünder a déjà convaincu le public marseillais pour ses prestations. Ce qui manque à l’international turc, c’est une maîtrise parfaite de la langue française. En conférence de presse, l’ancien de la Roma a reconnu avoir du mal à la parler, ce qui rappelle les difficultés de Neymar, arrivé en France en 2017.

Arrivé à l’OM à l’été 2021, Cengiz Ünder n’a pas mis longtemps à se faire une place de Jorge Sampaoli. Au cours des premières journées de championnat, l’international turc a été décisif à plusieurs reprises, il sera même l’un des meilleurs buteurs de l’OM sur la saison entière. Un premier exercice très satisfaisant pour l’international turc qui n’avait pas encore montré tout son talent avant de venir à l’OM.

« Sur le français je ne peux pas dire que j'ai beaucoup progressé »

Petit bémol pour Cengiz Ünder dans sa nouvelle vie de joueur de l’OM, la langue. Pour un joueur turc, apprendre la langue française est difficile. « Sur le français je ne peux pas dire que j'ai beaucoup progressé, je connais quelques mots mais c'est une langue difficile (sourire) », plaisantait l’ancien joueur de la Roma dans des propos relayés par RMC Sport.

L’OM prépare un transfert surprise, c’est 20M€ ! https://t.co/dhbwfcCT7h pic.twitter.com/0FTUAZsnAx — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Ünder comme Neymar

Même s’il est là depuis plus d’un an, Cengiz Ünder galère et il n’est pas le seul en Ligue 1. Arrivé au PSG en 2017, Neymar semble lui aussi avoir quelques difficultés avec la langue de Molière, lui qui n’a jamais accordé d’entretien en français.