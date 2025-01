Cherki - PSG : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La piste Rayan Cherki n’est plus du tout d’actualité pour le PSG, conformément aux révélations exclusives du 10sport.com. Et John Textor, le président de l’OL, a confirmé cette tendance en indiquant noir sur blanc dimanche soir sur RMC Sport qu’il n’accepterait de vendre aucun joueur lyonnais au PSG.

Après avoir longtemps été annoncé dans le viseur du PSG, Rayan Cherki (21 ans) n’est plus du tout une piste d’actualité pour le club de la capitale. Le10sport.com vous a révélé l’information en exclusivité, et John Textor a confirmé cette tendance dimanche sur les ondes de RMC Sport. Invité de l’émission Rothen s’enflamme, le président de l’OL a évoqué ses relations tendues avec Nasser Al-Khelaïfi, expliquant donc au passage qu’il refuserait toute transaction avec le PSG.

« Ça n’arrivera pas »

« Aujourd’hui ? Non, ça n’arrivera pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser (Al-Khelaïfi) tant qu’on ne se sera pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France », lâche Textor, qui apparaît donc amer contre le président du PSG.

« La relation n’est plus ce qu’elle a été »

« C’est évident, ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été, mais les hommes restent des hommes, on peut passer outre. Mais pour l’instant, non, je ne lui vendrai personne », poursuit le boss de l’OL. C’est donc confirmé, Cherki ne signera pas au PSG.