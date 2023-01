 Chassé par l’OM, il peut faire capoter un transfert historique

Thomas Bourseau

Alors que Pablo Longoria travaillerait sur le recrutement de Terem Moffi qui deviendrait le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM, Bamba Dieng pourrait contrecarrer les plans de son président s’il décidait de choisir Southampton ou un autre club anglais plutôt que Lorient. Explications.

Bamba Dieng (22 ans) voit son contrat arriver à expiration en juin 2024 à l’OM. Celui qui a été surnommé le « nouveau Drogba » par certains observateurs et supporters de l’Olympique de Marseille n’est plus indispensable au sein du club phocéen depuis la nomination d’Igor Tudor au poste d’entraîneur à la dernière intersaison. D’ailleurs, un départ de dernière minute lors du mercato estival a capoté, que ce soit pour l’OGC Nice ou Leeds United.

Dieng pour faciliter le transfert de Moffi à 30M€ ?

Cet hiver, Bamba Dieng pourrait enfin plier bagage après avoir connu une première partie de saison compliquée sur le plan sportif à l’OM. Il est question d’un départ pour le FC Lorient grâce auquel l’Olympique de Marseille parviendrait à mener à bien la recrue la plus chère de son histoire avec l’attaquant des Merlus Terem Moffi pour un transfert à 30M€. Selon Mohamed Toubache-Ter, Lorient ne serait prêt à céder Moffi uniquement si l’OM lui facilitait la tâche pour Bamba Dieng.

Southampton s’invite à la fête pour Bamba Dieng après Brighton et Brentford