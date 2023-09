Cette recrue veut «créer l’histoire» au PSG

Hugo Chirossel

Après quatre saisons passées au Bayern Munich, Lucas Hernandez a fait le choix de quitter la Bundesliga pour découvrir la Ligue 1 et rejoindre le PSG, où il s’est engagé pour cinq ans. L’international français estime que son transfert à Paris est le plus grand défi de sa carrière et espère contribuer à écrire l’histoire du club de la capitale.

International français (33 sélections), Lucas Hernandez n’avait pourtant jamais évolué en France avant de rejoindre le PSG cet été. Jusque-là, le défenseur âgé de 27 ans avait seulement joué en Liga avec l’Atlético de Madrid et en Bundesliga sous les couleurs du Bayern Munich.

PSG : La nouvelle sortie de Neymar sur son transfert https://t.co/lFn7TPb7GX pic.twitter.com/LSSns4wyOW — le10sport (@le10sport) September 3, 2023

« C'est le plus grand défi de ma carrière »

Pour Lucas Hernandez, signer au PSG représente « un défi qui n'est pas facile du tout. C'est le plus grand défi de ma carrière. Quand je suis arrivé au Bayern, on avait une super équipe, et on a gagné les six titres en un an », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Canal Football Club .

« C'était le moment de changer, d'aller dans un club très très ambitieux comme le PSG »