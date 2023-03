Cette annonce qui prédit du lourd au mercato à l’OM

Thibault Morlain

Compte tenu des précédents coups effectués par l’OM sur le mercato, on attend avec impatience de voir ce que réserve Pablo Longoria pour cet été. Le club phocéen pourrait à nouveau frapper très fort. Il faut dire que l’OM va devoir se montrer ambitieux dans son recrutement, notamment afin de convaincre Alexis Sanchez, qui s’est dit prêt à continuer l’aventure avec l’OM la saison prochaine.

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’OM a dynamité les dernières périodes de recrutement. Forcément, il y a une grande attente à l’approche du mercato estival. Malgré le peu de moyens à sa disposition, l’Espagnol a su réaliser de gros coups et alors que les ambitions augmentent, Longoria est très attendu. Avec la possible qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM devra se renforcer en conséquence. Un recrutement très attendu par les supporters, mais aussi par un joueur : Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez prêt à rester

Star de l’OM cette saison, Alexis Sanchez a fait une grande annonce pour son avenir. En effet, le Chilien a ces dernières heures exprimé son désir de continuer l’aventure avec les Phocéens la saison prochaine : « Le club me fait confiance et s'occupe de moi, et quand on s'occupe de vous, vous n'avez plus qu'à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. La continuité dans le football est la chose la plus difficile. Je vois année après année. J'ai un contrat d'un an à Marseille. Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui. Mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Je suis heureux et content (à Marseille), j'aime les supporters ».

L’OM doit lui apporter des garanties