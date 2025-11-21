«C’était chaud» au PSG : Il ne passe pas loin du licenciement !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, le PSG a doc réussi à enfin remporter la Ligue des Champions. Un succès dont Luis Campos est l’un des grands artisans, lui qui est l’architecte de ce projet depuis 2022. Alors que le Portugais a prolongé jusqu’en 2030 en tant que conseiller sportif, voilà que ça aurait pu se passer différemment il y a quelques mois avec notamment la possibilité que Campos soit licencié.

En mai dernier, le PSG décidait de poursuivre l’aventure avec Luis Campos. En charge du sportif au sein du club de la capitale depuis 2022, le Portugais a prolongé jusqu’en 2030. Il faut dire que le projet que Campos a construit est une réussite jusqu’à présent avec bien évidemment comme point d’orgue ce sacre en Ligue des Champions. Le fait est que le destin aurait pu être différent pour celui qui était arrivé à Paris sous l’impulsion des Mbappé.

« La dernière saison, il fallait quand même que ça gagne » Luis Campos ne serait en effet pas passé loin du licenciement au PSG. C’est ce qu’a expliqué Fabrice Hawkins auprès de Canal Supporters. En effet, le journaliste de RMC a confié concernant le Portugais : « Campos, son influence a grandi année après année. Après, sur la dernière saison, il fallait quand même que ça gagne et que ça aille loin en Ligue des Champions parce que sinon je ne suis pas certain qu’il aurait prolongé ».