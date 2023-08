C'est terminé pour Mbappé, il l'annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Kylian Mbappé aura fait parler durant tout l'été. Longtemps annoncé sur le départ, l'attaquant du PSG semble désormais bien parti pour rester à Paris encore au moins une saison. Malgré les rumeurs insistantes qui entourent une éventuelle offensive du Real Madrid d'ici vendredi soir, le feuilleton est réglé selon Josep Pedrerol. Kylian Mbappé va bien resté au PSG.

Au cœur de toutes les discussions cet été après avoir été écarté de la tournée estivale du PSG, Kylian Mbappé fait moins parler de lui ces derniers jours. Et pour cause, il a été réintégré au groupe de Luis Enrique, et visiblement un transfert au Real Madrid n'est plus à l'ordre du jour cet été comme l'assure Josep Pedrerol.

PSG : Coup de theatre, la signature de Mbappé est annoncée https://t.co/zByY9AtT3Y pic.twitter.com/3KTu4KMbYW — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

«Mbappé ne jouera pas pour le Real Madrid cette saison»

« Mbappé ne jouera pas pour le Real Madrid cette saison. Le Real Madrid n'a jamais fait d'offre au PSG cet été. Il n'a pas négocié et ne négociera pas avec eux. Madridistas, il n'arrivera pas ou ne sera pas signé avant vendredi à minuit », affirme le journaliste espagnol sur la chaîne Twitch du Chiringuito , avant d'en rajouter une couche.

«S'il renouvelle, ils ne négocieront pas avec le PSG»