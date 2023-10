«C’est probable», il annonce le transfert de Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Cependant, la tendance depuis est clairement à un départ libre vers le Real Madrid en fin de saison. D’ailleurs, Denis Balbir estime que c’est probablement la dernière saison de Mbappé au PSG.

Ecarté du groupe pendant un mois cet été après avoir refusé de prolonger, Kylian Mbappé a été réintégré sans toutefois étendre son bail. Cela sème forcément le doute sur son avenir au PSG, au point que Denis Balbir pense que c’est bien sa dernière saison à Paris.

Mbappé : La presse étrangère annonce un clash au PSG https://t.co/GcYkzOl09p pic.twitter.com/5qkw7NJpGX — le10sport (@le10sport) October 10, 2023

«Le Mbappé qui boude et traine des pieds, je n’y crois pas une seconde»

« Certains grands théoriciens du football vont nous parler d’une usure mentale, du fait que le souci est davantage psychologique que physique et lié au PSG. Le Mbappé qui boude et traine des pieds, je n’y crois pas une seconde. Pas un joueur de cette trempe et avec son caractère », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de poursuivre.

«Il est probable que Mbappé fasse cette saison sa dernière année à Paris»