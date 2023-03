«C’est possible», il annonce un transfert légendaire pour Mbappé en 2023

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG n'est pas à l'abri d'une énorme surprise dans le dossier Kylian Mbappé. Dans les prochains mois, le joueur français pourrait annoncer qu'il ne prolongera pas son contrat avec le club parisien, ce qui pourrait déclencher de nouvelles rumeurs sur son avenir. Certains journalistes prennent les devants et dévoilent un scénario catastrophe pour le PSG

Kylian Mbappé met le feu en Espagne. Alors que le joueur a jusqu'à l'été prochain pour prolonger son contrat jusqu'en 2025, certains médias annoncent son départ prochain, notamment en Espagne. OK Diario déclare que le PSG serait disposé à le vendre cet été pour 200M€. D'autres annoncent que l'international français regretterait sa prolongation en mai dernier et évoquent un possible départ au Real Madrid en 2023. C'est le cas de Ramon Alvarez de Mon, journaliste pour Marca.





« Une possibilité pourrait s'ouvrir en 2023 »

« L'information que j'ai, c'est qu'une possibilité pourrait s'ouvrir en 2023, si Mbappé reste ferme dans sa volonté de renouvellement et dit au PSG qu'il ne va pas prolonger son contrat jusqu'en 2025, et qu'à partir de là, comme l'a également rapporté L'Equipe, il pourrait y avoir une possibilité que le PSG mette un prix sur lui et que le Real Madrid soit prêt à le payer. Mais, vraiment, il est encore trop tôt pour porter un jugement définitif. Nous devons voir ce qui se passe avec le PSG en Ligue des champions et à partir de là, peut-être que nous commencerons à en savoir plus ou que Mbappé lui-même nous donnera plus d'indices » a déclaré le journaliste espagnol à Bernabeu Digital.

Le danger est présent pour le PSG