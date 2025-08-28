C’est la folie, l’OM prépare six transferts !

Alexis Brunet

Encore une fois, l’OM est l’un des grands acteurs du mercato estival. Le club phocéen devrait d’ailleurs être actif jusqu’au dernier moment, car Pablo Longoria a de nombreux dossiers à gérer. Le dirigeant marseillais doit encore apporter du sang neuf à Roberto De Zerbi, mais il doit également se débarrasser de certains joueurs. Pas moins de six ventes seraient attendues.

Pablo Longoria doit sûrement être un homme très occupé en ce moment. Lors des périodes de mercato, le président marseillais s’active de toute part et cela est encore plus parlant alors qu’approche la fin du marché des transferts. L'OM doit gérer une multitude de dossiers, entre les arrivées, les départs et le cas Adrien Rabiot.

L’OM veut Florentino Luis Parmi les nombreux chantiers de l’OM, on retrouve notamment le milieu de terrain. Même si Adrien Rabiot venait à rester, le club phocéen est à la recherche d’un nouveau joueur dans ce secteur. Dernièrement, Pablo Longoria avait activé la piste Dani Ceballos, mais elle serait finalement refermée et le président marseillais tenterait maintenant d’obtenir la signature de Florentino Luis.