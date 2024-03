«C’est faisable», surprise pour le prochain entraîneur de l’OM ?

Thibault Morlain

Cette saison, l’OM a déjà connu 4 entraîneurs et c’est Jean-Louis Gasset qui est actuellement sur le banc de touche. Venu jouer les pompiers de service, l’ancien adjoint de Laurent Blanc ne devra pas s’éterniser, ayant signé jusqu’à la fin de la saison. Gasset s’est vu confier une mission de seulement quelques mois et la saison prochaine, l’OM nommera un nouvel entraîneur. Pour autant, certains réclament une surprise si le scénario est au rendez-vous…

Jean-Louis Gasset a signé avec l’OM jusqu’à la fin de la saison et il n’est donc pas prévu qu’il continue au-delà de cet exercice. Sa succession est d’ailleurs déjà un sujet avec le nom de Christophe Galtier qui revient notamment du côté de Marseille. Gasset devrait donc céder sa place sur le banc de touche de l’OM dans les mois à venir. A moins qu’une surprise ne soit décidée et qu’il reste en poste ?

« Je ne suis pas président, mais… »

Qui sera alors l’entraîneur de l’OM la saison prochaine ? Pour La Provence , Souleymane Diawara a évoqué la possibilité que Jean-Louis Gasset prolonge l’aventure sur le banc olympien. L’ancien joueur de l’OM a ainsi lâché : « Un mot à adresser à Gasset ? Qu’il continue de nous régaler, de prendre du plaisir et qu’il prolonge s’il mène à bien sa mission ! On verra, mais je pense que c’est faisable là aussi. Pourquoi aller chercher un autre entraîneur si ça marche avec Jean-Louis ? Je ne suis pas président, mais la question peut se poser si la fin de saison est bonne ».

Quelle fin de saison pour l’OM avec Gasset ?