Mercato : Il quitte le PSG pour Guardiola et lâche ses vérités

Thibault Morlain

Alors que le PSG dispose de l’un des meilleurs centres de formation en Europe, le club de la capitale est touché par l’exode de ses talents. Depuis plusieurs années, plusieurs cracks ont décidé de quitter Paris pour aller exploser ailleurs. Ça a été le cas avec Claudio Gomes. En 2018, il est parti rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola, un choix sur lequel est revenu celui qui joue désormais du côté de Palerme.

Avant l’éclosion de Warren Zaïre-Emery, un autre milieu de terrain issu du centre de formation du PSG était prometteur : Claudio Gomes. Ce dernier n’aura toutefois jamais joué en pro avec le club de la capitale. En effet, comme beaucoup d’autres cracks à Paris, Gomes a fait le choix de tenter sa chance ailleurs. Ainsi, en 2018, âgé de seulement 17 ans, il recale la proposition du PSG pour signer un contrat professionnel et fait le choix de partir continuer sa carrière en Angleterre, à Manchester City.

« Je pense toujours que c’était la bonne décision à prendre »

Se confiant au Parisien , Claudio Gomes est revenu sur cette décision de quitter le PSG pour rejoindre le Manchester City de Pep Guardiola. Aujourd’hui à Palerme en Italie, il confie alors : « J’espérais jouer davantage à City, mais si c’était à refaire je le referai. J’avais besoin de voir autre chose et je pense toujours que c’était la bonne décision à prendre ». « J’ai eu la chance de côtoyer des joueurs de classe mondiale : De Bruyne, Silva, Rodri… Ils m’ont tous apporté quelque chose, et aujourd’hui, je suis plus stable car j’enchaîne ma deuxième saison dans le même club. C’est un parcours enrichissant que j’espère encore long, car ce n’est pas fini », a d’ailleurs expliqué Claudio Gomes à propos de son passage chez les Citizens.

Déception immense au PSG